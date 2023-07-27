Ilgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı

Ilgaz ilçesinde dokuz ayrı haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık ile evden hırsızlık olaylarına ilişkin jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisi M.A. isimli şahıs yakalandı. M.A'nın evinde yapılan operasyonda çalınan malzemeler ele geçirildi ve M.A. gözaltına alındı.