Ilgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı
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Ilgaz ilçesinde dokuz ayrı haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık ile evden hırsızlık olaylarına ilişkin jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisi M.A. isimli şahıs yakalandı. M.A'nın evinde yapılan operasyonda çalınan malzemeler ele geçirildi ve M.A. gözaltına alındı.
Ilgaz ilçesinde hırsızlık şüphelisi yakalandı.
İlçede dokuz ayrı haberleşme ve enerji nakil hattından hırsızlık ile evden hırsızlık olaylarına ilişkin jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Jandarma ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda hırsızlık olaylarının şüphelisinin M.A. isimli şahıs olduğu belirlendi.
Jandarma ekiplerince M.A'nın Ilgaz'daki evine düzenlenen operasyonda çalınan malzemeler ele geçirilirken M.A. gözaltına alındı.