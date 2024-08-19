Ilgaz'daki Orman Yangınına Müdahale Ediliyor

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü, Ilgaz'daki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale edildiğini duyurdu.

Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Çankır'nın Ilgaz İlçesi ormanlık alanında başlayan yangına havadan ve karadan müdahale edildiği ve söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

OGM'den yapılan açıklama şöyle:

"Çankırı-Ilgaz'da meydana gelen orman yangınını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Yangını bir an evvel kontrol altına almak için mücadelemiz devam ediyor."