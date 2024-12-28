Ilgaz Dağı'nın Büyüleyici Kış Manzarası Havadan Görüntülendi

Çankırı'da Ilgaz Dağı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, çam ağaçlarıyla kaplı dağları beyaza bürüdü.

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı, ormanın beyaz örtüyle kaplanmasıyla macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu bölgenin benzersiz manzarası dronla görüntülendi.