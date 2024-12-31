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Ilgaz Dağı'nda Yılbaşı Kayak Yoğunluğu

Ilgaz Dağı'nda Yılbaşı Kayak Yoğunluğu
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Ilgaz Dağı'ndaki kayak merkezlerinde yılın son günü yoğunluk yaşanırken, ziyaretçiler keyifli anlar geçiriyor. Hem yerli hem de yabancı misafirler, kayak ve snowboard yaparak eğlenirken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Ilgaz ve Yurduntepe kayak merkezlerinde yılın son günü yoğunluk yaşanıyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi.

Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

Ankara başta olmak üzere, İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste uzun araç kuyruğu oluştu.

Kayak antrenörü Taner Oto, AA muhabirine, yoğunluğun oldukça iyi olduğunu söyledi.

Ilgaz'ın çok güzel bir yer olduğunu belirten Oto, "Ilgaz Türkiye'nin en iyi doğasına sahip olan kayak merkezi. Turizm amaçlı otellerimiz var, insanlar gelip kayağını yapıp mutlu şekilde ayrılıyor. Doğa yürüyüşleri yapabiliyorlar. Zirveye çıkıp doğayı izleyebiliyorlar." dedi.

Bölgede kar oranının kayak için yeterli olduğunu dile getiren Oto, "Kar oranı bana göre Türkiye'nin en iyi yeri. Yoğun kar yağışı aldık. Pistler oldukça güzel. Yeni yıl tüm ülkemize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Ankara'dan ailesiyle yılbaşı tatili için gelen Emre Durkan ise hem kış tatili yapmak hem de kayak öğrenmek istediklerini anlatarak, "Kayak eğitimi aldık. Çok güzel bir yer burası. Teleferikle zirveye çıktık, etrafta turladık. Küçük bebeği olanlar da gelebilir. Bebeğimizle güzel anılar biriktirip ileride hatırlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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