Ilgaz Dağı'nda Sis Görüntüleri: Doğa Farklı Güzellikler Sunuyor
Türkiye'nin önde gelen kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın eteklerinde oluşan sis, dronla görüntülendi. Bu görsel şölen, doğanın farklı renk ve güzelliklerini bir arada sunuyor.
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sis etkili oldu.
Kış aylarında beyaz, yazın yeşil, sonbaharda da hazan renklerine bürünen Ilgaz Dağı, her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.
Dağın eteklerini kaplayan sis, dronla görüntülendi.
Sis arasında yükselen tepeler, denizdeki adacıklara benzer görüntü oluşturdu. Sisin yoğunluğunun azaldığı bölgelerde ise doğanın farklı güzellikleri ortaya çıktı.