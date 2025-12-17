Haberler

Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kastamonu'daki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde, Jandarma Arama Kurtarma timi ve AFAD ekipleri telesiyej hattı için kurtarma tatbikatı düzenledi. Eğitimde, kabinlerdeki kişilerin güvenli tahliyesi ve kaybolma olaylarına karşı önlemler alındı.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, telesiyej hattında meydana gelebilecek arıza durumunda etkin ve hızlı müdahale kapasitelerinin artırılması için eğitim düzenledi.

Eğitim kapsamında yapılan tatbikatta ekipler, kurdukları istasyonla telesiyej üzerindeki kabinlere ulaştı.

Daha sonra kabinlerdeki kişilere emniyet kemeri takan ekipler, senaryo gereği vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi.

Eğitim kapsamında doğada kaybolma olaylarına karşı da çalışma yürütüldü.

Kaynak: AA / Semih Yüksel - Güncel
Türk-İş'ten Bakan Işıkhan'a tepki: Bizimle kimse görüşmedi, komisyonda olmayacağız

Bakan Işıkhan'ın sarf ettiği cümle Türk-İş'i küplere bindirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı

Genç kadının isyanı: Tecavüz edince evlendik, aynı gün şiddet başladı
Avrupa'yı alarma geçiren virüs Türkiye'de! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama var

Kabus bitmiyor! Türkiye'ye yayılan virüs için Bakanlıktan açıklama var
İstanbul'un göbeğinde güpegündüz infaz

İşlek caddede güpegündüz infaz
Yavuz Ağıralioğlu, Oktayları karıştırıp 'O bir hayvan' dedi; ortalık toz duman oldu

Oktayları karıştırıp "O bir hayvan" dedi; ortalık toz duman oldu
Beşiktaş'ta deprem! Sergen Yalçın 2 isme 'Güle güle' dedi

Beşiktaş'ta deprem! 2 isme "Güle güle" dedi
Öpüşme sahnesi ve kaza! Hayal Köseoğlu gelen tepkilere sert çıktı

Dizinin final kararının ardından gelen tepkilere sert yanıt verdi
Tedesco'nun maaşı tartışma yarattı

Fener'den aldığı maaş tartışma yarattı
AK Parti'den milletvekili mi olacak? Kenan İmirzalıoğlu'ndan bomba iddiaya yanıt

AK Parti'den vekil mi oluyor? Kenan'dan bomba iddiaya yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşı kara kara düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak

Vatandaşı düşündüren artış için indirim yetkisini kullanacak
39 yaşındaki Edin Dzeko'ya talip var

39 yaşındaki Dzeko'ya talip var
Ailevi sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü

Sorunlarını anlattığı arkadaşı beklediği tepkiyi vermeyince öldürdü
Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı

Rakam belirlendi mi? Bakan Işıkhan'dan yeni asgari ücret mesajı
title