Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı yapıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde kurtarma tatbikatı gerçekleştirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, telesiyej hattında meydana gelebilecek arıza durumunda etkin ve hızlı müdahale kapasitelerinin artırılması için eğitim düzenledi.

Eğitim kapsamında yapılan tatbikatta ekipler, kurdukları istasyonla telesiyej üzerindeki kabinlere ulaştı.

Daha sonra kabinlerdeki kişilere emniyet kemeri takan ekipler, senaryo gereği vatandaşların güvenli bir şekilde tahliyesini gerçekleştirdi.

Eğitim kapsamında doğada kaybolma olaylarına karşı da çalışma yürütüldü.