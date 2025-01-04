Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Yoğun Geçiyor

Kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Kayak merkezine gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kayarak keyifli vakit geçirdi. Bazı vatandaşlar da kar üzerinde halay çekip oyunlar oynadı.

Ankara başta olmak üzere İstanbul, Karabük, Çankırı, Samsun, Sinop, Zonguldak, Bartın, Çorum ve Amasya'dan birçok kayakseveri ağırlayan tesiste, hafta sonu nedeniyle uzun araç kuyruğu oluştu.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, hafta sonu yoğunluğun arttığını söyledi.

Yılbaşı itibarıyla başlayan yoğunluğun devam ettiğini anlatan Kaya, "Yarıyıl tatili ile yoğunluğun artmasını bekliyoruz. Bugün itibarıyla ikinci kayak etabını da açtık. Profesyonel kayakçılar pistte 6 bin 500 metre kayabiliyor. Teleferiği vatandaşlar gezi amaçlı kullanabilirken, kayakseverler iki etabı da kullanabiliyor. Kızakseverler kızakla, kayakseverler kayakla gün boyu dolu dolu aktivitelerle bir gün geçirebiliyor." dedi.