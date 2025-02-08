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Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor

Ilgaz Dağı'nda Kayak Sezonu Tüm Hızıyla Devam Ediyor
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Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'ndaki Yurduntepe Kayak Merkezi, güvenli bir ortamda kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor. Tesis, sunduğu uzun teleferik hattı ve pistleriyle dikkat çekiyor.

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda bulunan Yurduntepe Kayak Merkezi, kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından açılışı 2020'de yapılan kayak merkezi, her yıl çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kastamonu merkeze 40, Ankara'ya yaklaşık 200, İstanbul'a 450 kilometre mesafede bulunan Ilgaz, Kastamonu Havalimanı'nın yapılmasının ardından kayakseverlerin kolayca ulaşabileceği bir yer haline geldi.

Yurduntepe Kayak Merkezi İşletme Sorumlusu Hakkı Kaya, AA muhabirine, bölgede her türlü güvenlik önleminin alındığını söyledi.

Tesisin 5 yıl önce açıldığını belirten Kaya, şöyle konuştu:

"2020'de sayın Valimiz ve İl Özel İdaresi Genel Sekreterinin talimatlarıyla bir kayak merkezinde olması gereken tüm belge ve ruhsatları alarak açılışımızı gerçekleştirdik. O günden bu yana Çankırı, Çorum, Ankara, Samsun ve İstanbul başta olmak üzere farklı yerlerden gelen tüm kayakseverlere güvenli şekilde kayak yaptırmaktayız. Bu süreç içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı başta olmak üzere tüm denetimlerden olumlu şekilde raporumuzu aldık."

Kayak merkezi hakkında bilgi veren Kaya, "Batı Karadeniz bölgesinin en uzun teleferik hattı ve pistine sahip olması hasebiyle kayakseverler, 6 bin 500 metre kesintisiz şekilde kayak yapabiliyor. Her türlü tedbirin alındığı, doğa ile iç içe eşsiz manzaralı kayak merkezimize bütün kayakseverleri bekliyoruz. Sezonun nisan ayına kadar devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Hafta sonu tatili için Ankara'dan arkadaşlarıyla gelen Eren Aslan ise gayet eğlenceli ve güzel bir ortam olduğunu belirterek, "Herkese tavsiye derim. Ilgaz'a ilk kez geliyorum, beğendik. Burası kayakseverler için eğlenceli bir yer." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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