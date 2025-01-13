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Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili

Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı ve Sis Etkili
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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaşırken, görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü. Sürücüler için trafik uyarıları yapıldı.

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı ve sis etkili oluyor.

Kent merkezinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda da kar etkili oluyor.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Kar yağışı ile birlikte etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 60 metreye kadar düştü.

Trafik ekipleri sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel
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