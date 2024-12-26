Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Kayak Merkezlerini Sevindirdi
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı nedeniyle ormanlar beyaz örtüyle kaplanırken, Ilgaz ve Yurtduntepe kayak merkezlerinde sevinçle karşılandı.
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar etkili oluyor.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Yağış, Ilgaz ve Yurtduntepe kayak merkezlerinde sevinçle karşılandı.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel