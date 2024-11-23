Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor

ÇANKIRI - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.

Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.