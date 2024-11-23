Ilgaz Dağı'nda Kar Yağışı Etkili Oluyor
Çankırı-Kastamonu sınırındaki Ilgaz Dağı, kış turizminin önemli merkezlerinden biri olarak kar yağışı ile beyaza büründü. Hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgede etkili olan kar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
ÇANKIRI - Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor.
Çankırı- Kastamonu sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda hava sıcaklığının sıfır derecenin altına düşmesinin ardından kar yağışı etkili olmaya başladı. Etkili olan kar yağışı ile yüksek kesimler beyaza bürünmeye başladı. Kar yağışı bölgede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülendi.