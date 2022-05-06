Ilgaz Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
AA - Özgür Alantor - Güncel
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Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor.
Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda mayıs ayında kar yağışı etkili oluyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı'nın Doruk mevkisi ile oteller bölgesinde dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sürdürüyor. Oteller bölgesinde kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.
Karla yağışıyla dağın yüksek kesimleri ve ağaçlar beyaza büründü.
AA / Özgür Alantor - Güncel