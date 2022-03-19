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Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

AA - Özgür Alantor - Güncel
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Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Ilgaz Dağı'nda yoğun sis ve Kar, hayatı olumsuz etkiliyor.

Sabah saatlerinden itibaren Ilgaz Dağı'nın tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı Milli Parkı yolunda başlayan kar yağışı devam ediyor. Bölgede kar yağışının yanı sıra sis de etkili oluyor.

Ulaşımda aksama yaşanmaması için İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, tüneller bölgesi ve Ilgaz Dağı geçişinde sık sık tuzlama yapıyor. Kar yağışı ve sis nedeniyle araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekiyor.

Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyarıyor.

AA / Özgür Alantor - Güncel

Ilgaz Dağı, Milli, kar, Güncel, Haberler

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