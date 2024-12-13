Ilgaz Dağı'nda Kar ve Sis Etkili
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda yoğun kar yağışı ve sis, dağın yüksek kesimlerinde etkili oldu ve bölgeyi beyaz örtüyle kapladı.
Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alan Ilgaz Dağı'nda kar ve sis etkili oldu.
Kastamonu- Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda kar yağışı yoğunlaştı. Dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaz örtüyle kaplandı.
Dağın yüksek kesimlerinde aralıklarla sis etkili olmaya başladı.
Ormandaki kar ve sis, güzel görüntü oluşturdu.
Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel