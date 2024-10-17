Üye Girişi
Haberler

Ilgaz Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Ilgaz Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı. Etkili olan kar yağışı, fotoğraf tutkunları ve doğaseverler için güzel görüntüler sundu.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet, Büyük Hacet tepeleri ve Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışını izlemek için dağa çıkan bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Furkan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 17 Ekim ve ilk kar yağdı. Üniversite öğrencisiyim. Biz de kar yağışını merak ettiğimiz içi geldik. İlk kez geliyorum. Manzara çok güzel." dedi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel

Yerel Haberler Etkinlikler Hava Durumu Ilgaz Dağı kastamonu Çankırı Güncel Turizm Yaşam Doğa kar

İsrail 'Yahya Sinvar'ı öldürdük' dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

İsrail "Öldürdük" dedi, Hamas'tan beklenen açıklama geldi

 İsrail medyası Hamas lideri Yahya Sinvar'ın üzerinden çıkanları paylaştı

Sinvar'ın öldüğüne ikna etmek için bu fotoğrafı servis ettiler

 Ünlü oyuncu Vural Çelik hayatını kaybetti

Avrupa Yakası ve Seksenler dizilerinin sevilen oyuncusu hayatını kaybetti
Hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik, 2 gün önce hastaneden video paylaşmış

Sevenlerini yasa boğan ünlü oyuncu 2 gün önce video paylaşmış
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Golden Boy 2024 (Arda Güler, Kenan Yıldız) nasıl oy verilir? Tan Kesler Hull City'den neden ayrıldı, Hull City CEO'luğu görevini niye bıraktı? Ryan Kent gitti mi? Ryan Kent hangi takıma gitti? Fırat Sarı kimdir, suçu ne? Yenidoğan Çetesi lideri Fırat Sarı kimdir? 18 Ekim Cuma Hutbesi yayınlandı! 18 Ekim Cuma Hutbesi tam metni! Avrupa Yakası Kubilay neden öldü? Vural Çelik evli miydi, bekar mıydı? Vural Çelik neden öldü, hastalığı neydi? Vural Çelik kimdir, kaç yaşında? 17-18 Ekim Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Abdullah Ustaosmanoğlu cenaze namazı ne zaman, nerede, hangi camide kılınacak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.