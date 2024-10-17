Ilgaz Dağı'na Mevsimin İlk Karı Düştü

Kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı düştü.

Kastamonu- Çankırı sınırında bulunan, kış turizminin önemli merkezlerinden Ilgaz Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı.

"Ilgaz Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizeleriyle anlatılan Ilgaz Dağı'nın eteklerinde etkili olan sağanak, yüksek rakımlarda kar yağışına dönüştü.

Doruk mevkisi ile 2500 rakımlı Küçük Hacet, Büyük Hacet tepeleri ve Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışıyla fotoğraf tutkunları ile doğaseverler için güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışını izlemek için dağa çıkan bazı vatandaşlar, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Furkan Yüksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün 17 Ekim ve ilk kar yağdı. Üniversite öğrencisiyim. Biz de kar yağışını merak ettiğimiz içi geldik. İlk kez geliyorum. Manzara çok güzel." dedi.