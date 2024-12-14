Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek noktalarını beyaza bürüdü.

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nın benzersiz manzaraları dronla görüntülendi.