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Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Karlı Manzarası Havadan Görüntülendi

Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın Karlı Manzarası Havadan Görüntülendi
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Kastamonu'da yer alan Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda etkili olan kar yağışı, bölgenin yüksek noktalarını beyaz örtüyle kapladı. Dronla görüntülenen benzersiz manzaralar, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kastamonu'da, Ilgaz Dağı Milli Parkı'nın karlı manzarası havadan görüntülendi.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki, Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önemli kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.

Bölgede etkili olan kar yağışı, Ilgaz Dağı'nın yüksek noktalarını beyaza bürüdü.

Zengin orman yapısı ve yabani hayatın çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı'ndaki ormanların beyaz örtüyle kaplanması, macera ve fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

Kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nın benzersiz manzaraları dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Özgür Alantor - Güncel
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