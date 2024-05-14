Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda Kar Manzaraları

Kastamonu'da Ilgaz Dağı Milli Parkı'nda karın oluşturduğu manzara, havadan kaydedildi.

Kar yağışı, tüneller bölgesi ile Ilgaz Kayak Merkezi ve Yurduntepe Kayak Merkezi'nde etkili oldu.

Zengin orman yapısı ve yaban hayatı çeşitliliğiyle ön plana çıkan Ilgaz Dağı Milli Parkı, mayıs ayında yağan karla beyaza büründü.

Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu Ilgaz Dağı'nda seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı.

Ormanlık alanların karla buluşması, dron ile görüntülendi.