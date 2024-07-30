Üye Girişi
Haberler

İletişim firmasının aküleri çalınan şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siirt'te bir iletişim firmasının saha dolaplarından çalınan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü çalan şüpheli, güvenlik kameraları sayesinde yakalandı. Şüphelinin aynı yöntemle başka illerde de hırsızlık yaptığı belirlendi.

SİİRT'te, bir iletişim firmasının yeleğini giyerek saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü çalan şüpheli H.B., 480 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim firmasının saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerinde 72 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını izlemeye aldı. Ekipler izledikleri 480 saatlik görüntü incelemesinde, şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti. H.B.'nin Batman'da olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda H.B. yakalanıp gözaltına alındı. H.B.'nin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Siirt Güvenlik Hırsızlık Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

AK Parti'de transfere Cumhurbaşkanı Erdoğan freni: Biz fırsatçılık yapmayız, bir süre bekleyin

 Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

Emniyet müdürü ile doktor arasındaki tartışma hastaneyi karıştırdı! Soruşturma başlatıldı

 Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Kenan Işık için AKM'de tören düzenleniyor! Tabutunun başındaki isim dikkat çekti

Bakmadan Geçme

2024 TBMM TATİL TAKVİMİ l Meclis tatile mi girdi? Meclis tatile ne zaman girecek, kaç gün sürecek? Bugün (30 Temmuz) hava nasıl olacak? İstanbul'da yağmur var mı? Meteoroloji il il hava durumu tahminleri! Cennet Cehennem Mağarası giriş ücreti ne kadar? Cennet Cehennem Mağarası ne zaman, hangi günler açık? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş-Sakaryaspor maçı şifresiz mi? Kazımcan Karataş kimdir? FC Orenburg'a kiralanan Kazımcan Karataş kaç yaşında nereli? Çeyrek altın ve gram altın ne kadar? 30 Temmuz güncel altın fiyatları! Altın yükseliyor mu? Lugano-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Lugano-Fenerbahçe maçı şifresiz mi? Hayvan hakları nedir? Hayvan hakları neden önemli? Hayvan hakları nasıl ortaya çıktı? Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı mı, ne zaman açılıyor? Çukurova Uluslararası Havalimanı nerede? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 30 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Merkür Retrosu ne zaman? Ağustos ayında Merkür Retrosunun 12 burca etkileri neler? Merkür retrosu kaç gün sürecek? Türkiye-Dominik Cumhuriyeti voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Olimpiyat Oyunları Türkiye-Dominik Cumhuriyeti maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Ayşegül Ovalıoğlu kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Ayşegül Ovalıoğlu kaç yaşında, nereli? Ayşegül Ovalıoğlu biyografisi! Sokak hayvanları yasası maddeleri! Sokak köpekleri yasası ilk 5 madde nedir? Filenin Sultanları Olimpiyat maç programı: 2024 Paris Olimpiyatlarında voleybol maçları ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı

Bipolar hastası genç kadın geride yürek yakan bir video bırakarak kendini astı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title