İletişim firmasının aküleri çalınan şüpheli yakalandı

SİİRT'te, bir iletişim firmasının yeleğini giyerek saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerindeki 72 aküyü çalan şüpheli H.B., 480 saatlik görüntü izlenerek yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, iletişim firmasının saha dolaplarına güç sağlayan 504 bin TL değerinde 72 akünün çalınmasıyla ilgili soruşturmada Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını izlemeye aldı. Ekipler izledikleri 480 saatlik görüntü incelemesinde, şüphelinin H.B. olduğunu tespit etti. H.B.'nin Batman'da olduğu belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü ile kurulan koordinasyon sonucunda H.B. yakalanıp gözaltına alındı. H.B.'nin aynı yöntemle Ardahan, Elazığ ve Bursa'da da benzer hırsızlık olaylarına karıştığı tespit edildi. H.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.