İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi'nin toplantısı Isparta'da yapılacak

ISPARTA (AA) - İletişim Fakültesi Dekanları Konseyi (İLDEK), Isparta'daki Süleyman Demirel Üniversitesinde toplanacak.

İLDEK Dönem Başkanı Prof. Dr. Ümit Arklan, gazetecilere yaptığı açıklamada, konsey üyelerince çıkarılan taslak program dahilinde etkinliğin iki gün süreceğini söyledi.

Etkinliğe çeşitli nedenlerle gelemeyenlerin çevrim içi katılabileceğini belirten Arklan, şunları söyledi.

"Bütün iletişim fakültesi dekanları görüşlerini, dikeklerini paylaşacak. Toplantıda öğrencilere yönelik sorunlar ve yapılması gerekenler, yeni iletişim teknolojilerinin ortaya çıkmasıyla beraber nelerin yapılabileceği, akreditasyon süreçleri, sektörün bizden beklentileri gibi konular ele alınacak."