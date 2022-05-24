İletişim Başkanlığının İsveç'in NATO üyeliğine ilişkin paylaşımı İsveç basınında geniş yer aldı - Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından " İsveç'in NATO üyeliğine" ilişkin İsveç'ten beklenenler konusunda 5 madde şeklinde yayımladığı paylaşım, İsveç basınında geniş yer buldu.

İsveç devlet televizyonu SVT, " Türkiye'nin İsveç'ten NATO beklentileri" başlığıyla duyurduğu haberde, "Salı günü Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için isteklerini bildiren listeyi sundu. Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğini onaylamak için güvenlik garantisi ve terörle mücadelede iş birliği yapmasını istiyor." 'ifadeleri kullanıldı.

"Terör örgütü Pkk, PYD'yi de yönetiyor"

Haberin altında yayımlanan bir görüntüde de Güvenlik ve Kalkınma Politikası Enstitüsünün kurucu ortağı Svante Cornell, terör örgütü Pkk'nın Türkiye'de kanlı terör eylemleri düzenlediğini ve birçok Kürt vatandaşı öldürdüğünü söyledi. Cornell, PKK ve YPG'nin her ikisinin de devlet kurmak istediğini, PKK'nın YPG'yi de yönettiğini belirtti.

Aftonbladet gazetesinde "5 maddede Türkiye'nin İsveç'ten istekleri" başlığı kullanılırken gazeteye açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye ile müzakerelerin sürdüğünü belirterek söz konusu bildiri hakkında yorum yapmak istemediğini ifade etti.

Expressen gazetesinde ise "Türkiye'nin NATO üyeliğimizi onaylaması için 5 madde" başlığı kullanılırken İsveç'in, terör örgütlerine maddi desteğini çekmesinin istendiği vurgulandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından dün "Türkiye, terör örgütlerini destekleyen İsveç'ten NATO'nun kolektif güvenlik prensibi çerçevesinde somut garantiler beklemektedir" mesajıyla İsveç'in NATO üyeliği başvurusuna Türkiye'nin tutumu anlatılmış, İsveç'ten beklentiler 5 maddede özetlenmişti.

Buna göre İsveç'in terörizme siyasi desteği sonlandırması, terörün finansman kaynaklarını kurutması, terör örgütü PKK/PYD'ye silah desteğini durdurması, Türkiye'ye karşı uyguladığı ambargolar ve yaptırımları kaldırması ve terörizme karşı küresel iş birliği yapması istenmişti.