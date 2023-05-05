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İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım Açıklaması

İletişim Başkanlığından yurt dışından getirilen kültürel eserlere ilişkin paylaşım Açıklaması

Güncel Haberler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Anadolu'dan yurt dışına kaçırılan 9 bin 43 eserin ait olduğu topraklara geri getirildiğini bildirdi.

İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Anadolu'dan yurt dışına kaçırılmış 9 bin 43 eser, itinalı takipler sonucunda Türkiye'ye geri kazandırıldı. Kültürel mirasımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

Paylaşımdaki görselde, 2002-2007 yıllarında 765, 2008-2012'de 3 bin 339, 2013-2017'de 201 ve 2018-2022 yıllarında ise 4 bin 738 eserin Türkiye'ye getirildiği bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel

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