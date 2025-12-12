İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhammedov ile görüşmesinde, Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, savunma sanayi ve kültürel alanlar başta olmak üzere, işbirliğini her alanda ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta düzenlenen "Uluslararası Barış ve Güven Forumu" kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Berdimuhammedov ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasında ticaret, enerji, savunma sanayi ve kültürel alanlar başta olmak üzere, işbirliğini her alanda ileriye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Erdoğan, Berdimuhammedov'u, Daimi Tarafsızlık statüsünün 30'uncu yıl dönümü vesilesiyle düzenledikleri uluslararası forum nedeniyle tebrik etti.