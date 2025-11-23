İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüşmesinde, Türkiye'nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Singapur Başbakanı Lawrence Wong'u kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, iki ülke arasında yatırımlar başta olmak üzere ticaret ilişkileri, ASEAN Diyalog Ortaklığı ve Yeniden Asya Girişimi kapsamındaki gelişmeler değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini vurguladı.

Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye'nin bunu sağlamak için azami gayret gösterdiğini belirtti.