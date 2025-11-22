İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Joseph Carney ile görüşmesinde Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi alanında işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi kapsamında Kanada Başbakanı Carney'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre kabulde, Türkiye ile Kanada ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kanada arasındaki işbirliğinin her alanda geliştirilmesi için gayret gösterdiklerini, ticaret, enerji, teknoloji, hava ulaştırması gibi alanlarda ilişkileri derinleştirme hedefiyle çalıştıklarını ifade etti.

İki müttefik olarak Türkiye ile Kanada arasında savunma sanayi işbirliğini daha da geliştirmeyi arzu ettiklerini belirten Erdoğan, bu minvalde son dönemde ivmelenen işbirliğinin daha da derinleştirilmesinin iki ülkenin müşterek menfaatine olacağını kaydetti.