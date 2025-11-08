Haberler

Erdoğan, Pakistan ile İlişkileri Güçlendirecek

Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile görüşmesinde Türkiye'nin, Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini, iki ülke arasında sağlanan ateşkesin devamının önemli olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Azerbaycan ordusunun 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği tarihi zaferin 5. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen Zafer Günü Töreni için gittiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkileri, ticaret başta olmak üzere enerji, savunma sanayii gibi alanlarda daha ileri taşımak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Pakistan'daki terör saldırıları ile Pakistan-Afganistan gerilimini yakından takip ettiğini ve iki ülke arasında sağlanan ateşkesin sürdürülmesini önemli bulduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu çerçevede taraflar arasında Türkiye'nin ev sahipliğinde sürdürülen görüşmelerin kalıcı istikrarla sonuçlanmasını temenni ettiklerini ve sürece katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Gazze'de sağlanan ateşkesin korunmasının önemine işaretle, konunun Birleşmiş Milletler zemininde takibinin gerekliliğini özellikle vurguladı.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
