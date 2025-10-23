İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Umman'ı resmi ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Erdoğan, görüşmede, Türkiye ile Umman'ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini vurguladı.

Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda işbirliğinin geliştirileceğini belirten Erdoğan, Türkiye ve Umman'ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde arabuluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğini, Gazze'de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.

Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi.