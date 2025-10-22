İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Katar Emiri Al-Sani ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabındaki açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar'ı resmi ziyareti kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim Al-Sani ile görüştü.

Türkiye ile Katar ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Katar arasında askeri işbirliği, savunma sanayisi, enerji, ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda mükemmel seviyede seyreden ilişkileri daha da geliştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar stratejik ortaklığının, bölgesel ve küresel istikrara ciddi katkı sağladığını ve Gazze'de tesis edilen ateşkesin Filistinlilere nefes aldırdığını belirterek, İsrail-Filistin sorununda iki devletli formülün yegane çözümü teşkil ettiğini, bu amaca yönelik gayretlerin süreceğini kaydetti.

Türkiye'nin, Suriye'nin toparlanma sürecini kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, bu çerçevede enerji, ulaşım ve insani yardımlar dahil Katar ile Suriye özelinde her alanda işbirliğinin süreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Al-Sani, görüşme sonrası Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komitesi'nin 11'inci toplantısına eş başkanlık yaptı.