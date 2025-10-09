İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, IKBY Başkanı Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesinde, Türkiye'nin bölgede huzur ve istikrarı hedeflediğini, Irak'ın bölgedeki şiddet sarmalından uzak tutulmasının kritik önemde olduğunu ve IKBY'nin de bu yönde attığı adımları takip ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde IKBY Başkanı Barzani'yi kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Irak ilişkileri, IKBY ile işbirliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak'ta yapılacak Temsilciler Meclisi seçimlerinin tüm Irak halkına hayırlı olmasını dilediğini ve Irak'ın huzur ve güvenliğini Türkiye'den ayrı görmediğini vurguladı.

Irak Merkezi Hükümeti ile IKBY arasında petrol alanında varılan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirten Erdoğan, Kalkınma Yolu Projesi ile ilgili uzlaşının da kısa vadede sağlanmasının tüm bölgenin menfaatine olacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin başarıya ulaşmasında kararlı olduklarını, IKBY'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğine yönelik desteğinin devamını önemli gördüğünü belirtti.