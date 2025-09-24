Erdoğan ve Macron'dan İşbirliği Vurgusu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu için New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, görüşmede Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Fransa ile diyaloğun Türkiye için önemli olduğunu ifade ederek, ticaret, enerji, savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini geliştirmek için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri canlandırmak ve ilerletmek konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Erdoğan, bunun için gerekli mekanizmaların bir an önce çalıştırılmasının fayda sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında adil ve kalıcı bir barış sağlamak için Türkiye'nin azami gayret gösterdiğini, İstanbul'da gerçekleşen müzakereleri sonuç odaklı bir anlayışla ilerletmek istediklerini ifade etti.

Macron'u, Fransa'nın Filistin'i devlet olarak tanıma kararları nedeniyle tebrik eden Erdoğan, iki devletli çözüm için Netanyahu yönetimine uluslararası baskıyı artırmanın sonuç getirebileceğini, bu yolda Türkiye ile Fransa arasındaki irtibatın devamının önemli olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile Suriye'deki son durum, Avrupa'da yayılan yabancı düşmanlığı ve nefret suçları konularında da görüş alışverişinde bulundu.