İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi ile görüşmesinde, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, BM 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Menfi ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Libya ikili ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Libya'da kalıcı istikrar, güvenlik ve ülkenin birliğinin teminini hedeflediğini, bunu sağlamak için Libya'ya destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Libya'nın Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunması ve işbirliğinin artırılması için gayretlerin artarak süreceğini ifade etti.