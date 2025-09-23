Haberler

Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi ile Görüştü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabulünde, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirterek, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah Halid el-Hamed es-Sabah'ı kabulünde, İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirterek, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu dolayısıyla New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt Veliaht Prensi Sabah'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre, Türkevi'ndeki kabulde, Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Kuveyt arasında ticaret başta olmak üzere birçok alanda ilişkileri geliştirmenin önemli olduğunu, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmek için çalışmaya devam edeceklerini aktardı.

İsrail'in Filistin topraklarındaki katliamlarına karşı İslam ülkelerinin ortak bir duruş sergilemesinin önemini belirten Erdoğan, Gazze'de ateşkesin sağlanması amacıyla müzakerelerin devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de toprak bütünlüğünün sağlanması temelinde, yeniden imar ve kalkınmaya odaklanmanın önemli olduğunu, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik desteğinin süreceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
Can Holding'e yönelik soruşturma büyüyor! Doğa Koleji'ne kayyum atandı

Dev holdinge yönelik soruşturma büyüyor! Özel okul zincirine de kayyum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.