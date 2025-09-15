Erdoğan ve Katar Emiri Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinde, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Al Sani ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye ile Katar ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Katar'a yönelik saldırısının kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin her zaman Katar'ın yanında olduğunu belirtti.

Erdoğan, İsrail'in düzenlediği saldırı ile barış müzakerelerini baltalamayı amaçladığını, her şartta müzakerelerin devamının faydalı olacağını, Türkiye'nin arabuluculuk çalışmalarına destek vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Türkiye-Katar ilişkilerinin savunma sanayii ve güvenlik başta olmak üzere her alanda geliştirileceğine işaret eden Erdoğan, İsrail saldırısında şehit düşenlere rahmet, yaralılara şifa diledi.

Görüşmede, Katar Emiri Al Sani, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye takdim etti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın da görüşmede yer aldı.