İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşmesinde, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Selman ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye-Suudi Arabistan ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, giderek yayılan İsrail saldırganlığının kabul edilemeyeceğini, İsrail'in yaptıklarının hesabını hukuk önünde vermesi gerektiğini, Türkiye'nin İsrail saldırganlığının hedefi olan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Gazze'de acil ateşkesin sağlanması ve insani yardımların ulaştırılması için gayretlerini kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.