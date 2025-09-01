İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde, Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, görüşmede, Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin karşılıklı saygı ve müşterek menfaat temelinde ilerlemeye devam ettiğini, ticaret, turizm, yatırımlar ve enerji gibi başlıklarda geçmişten gelen işbirliği ruhunun sürdüğünü ifade etti.

Ukrayna'daki savaşın adil ve kalıcı bir barışla neticelenmesi için Türkiye'nin gayretlerinin sürdüğünü, İstanbul müzakerelerinin barış sürecine katkı sağladığına inandığını belirten Erdoğan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki müzakerelerin kalıcı barışa ulaşmasını temenni ettiğini, Kafkaslar'da kalıcı istikrarın Türkiye ve Rusya'nın müşterek menfaatine olacağını vurguladı.

Görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliği muhafaza edilmek suretiyle kalkındırılmasına ilişkin görüş teatisinde bulunuldu.