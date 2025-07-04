Erdoğan ve Şerif'ten Gaza Çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabulünde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye erişimi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Erdoğan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi için bulunduğu Azerbaycan'da, Pakistan Başbakanı Şerif'i kabul etti.

Kabulde, Türkiye ile Pakistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Türkiye ile Pakistan arasındaki ticaret ve enerji başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini geliştirmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması ve insani yardımların kesintisiz olarak Gazze'ye erişimi için birlikte gayret göstermeye devam edeceklerini kaydetti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da bulundu.