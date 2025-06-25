İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüşmesine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan ile görüşmesinde, ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Romanya Cumhurbaşkanı Dan ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Görüşmede, Türkiye ile Romanya ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ve Romanya ilişkilerinin ticaret ve savunma sanayi başta olmak üzere birçok alanda ilerletilmesi için gayret göstermeye devam edeceklerini belirtti.

İki ülke arasında terörle mücadele konusunda işbirliğinin önemine vurgu yapan Erdoğan, Karadeniz'in güvenliği için de birlikte çalışmayı sürdürebileceklerini ifade etti.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan eşlik etti.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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