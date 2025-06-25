İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda Başbakanı Schoof ile görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Dick Schoof ile görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Hollanda Başbakanı Schoof ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Hollanda ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Hollanda ile çok iyi düzeyde olan ilişkilerini iş birliği potansiyellerini değerlendirerek daha da geliştirmekte kararlı olduğunu belirtti.

Erdoğan, Schoof'u NATO Zirvesi'ndeki başarılı ev sahipliği ve zirve organizasyonunu nedeniyle tebrik etti.