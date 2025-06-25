İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini, Gazze'de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesinde, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini, Gazze'de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerini daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Erdoğan, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkesin memnuniyetle karşılandığını, fiili durumun bir an önce kalıcı sükunete dönüşmesi gerektiğini, Gazze'de ise insani krizin artarak sürdüğünü, orada da bir an önce kalıcı ateşkese ulaşılmasının ehemmiyetini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'nın yeni güvenlik ve savunma mimarisinde Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan müttefiklerin de dahil edilmesinin fayda sağlayacağını, Türkiye-AB ilişkilerinin uzun vadeli ve stratejik bakış açısıyla ele alınmasının yararlı olacağını belirtti.

Erdoğan, Suriye'nin bölgesel çatışmaların dışında kalma konusunda dikkatli hareket ettiğini, İsrail'in kendi güvenliğini sağlamasının yolunun ise komşularının istikrarından geçtiğini anlamasının önemli olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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