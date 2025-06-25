İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, İsrail ile İran arasında sağlanan sükunetin kalıcı olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile görüşmesinde, İsrail ile İran arasında sağlanan sükunetin kalıcı olmasını temenni ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Almanya ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Türkiye'nin Almanya ile yakın işbirliği halinde olduğunu, yeni dönemde de ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerine inandığını, iki dost ve müttefik ülke olarak Türkiye ve Almanya'nın ticaret, savunma, yatırım ve enerji alanlarında büyük potansiyeli bulunduğunu ifade etti.

Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ilerletmekte kararlı olduğunu, benzer bir yaklaşımın Avrupa Birliği tarafından da beklendiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sona ermesi için gayretlerini sürdürdüğünü, İsrail ile İran arasında sağlanan sükunetin kalıcı olmasını temenni ettiklerini, Gazze'de insani krizin derinleştiğini, buna bir çözüm bulunması gerektiğini, Suriye'de mültecilerin vatanlarına dönüşleri için sosyal ve ekonomik refahın artırılmasının şart olduğunu bildirdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
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