İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesine ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile görüşmesinde, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze'de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hollanda'nın Lahey kentindeki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında İngiltere Başbakanı Starmer ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile İngiltere ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile İngiltere arasındaki ticaret hacmini 30 milyar dolar seviyesine çıkartma hedefiyle ilişkileri geliştirmeye devam edeceklerini, savunma sanayii başta olmak üzere her alanda işbirliğini artırmak için çalıştıklarını belirtti.

Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna ile Rusya arasında adil ve kalıcı barışın sağlanması için girişimlerine devam edeceğini, İran ve İsrail'in sağlanan ateşkese uymalarını temenni ettiğini, bu gerilimin Gazze'de felaket boyutuna ulaşan insani krizi unutturmasına izin verilemeyeceğini, Netanyahu hükümetinin Filistin'deki hukuk ihlallerinin kabul edilemeyeceğini, Türkiye'nin önceliğinin Gazze'de kalıcı ateşkesin tesisi ve engelsiz insani yardım erişimi olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğini koruyarak istikrara kavuşmasını desteklemeyi sürdüreceğini, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarının kendi güvenliklerini de tehlikeye atacağını, sosyal ve ekonomik refah artışının Suriye'ye mültecilerin geniş çaplı geri dönüşlerini sağlayacağını ifade etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan da eşlik etti.