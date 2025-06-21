İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran Dışişleri Bakanı Erakçi'yi kabulüne ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabulünde, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı için İstanbul'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'yi kabul etti.

Görüşmede, İsrail ile İran arasındaki çatışmalar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye'nin, İsrail'in Gazze, Lübnan ve Suriye'yi hedef aldığı saldırılarda olduğu gibi İran'a yönelik saldırılarına karşı da dirayetli duruş sergilediğini, çatışmaların sona erdirilmesi ve diplomasiye dönülmesi için çeşitli temaslar gerçekleştirdiğini kaydetti.

Bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, İsrail'in derhal durdurulması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, nükleer anlaşmazlığın çözümüne giden yolun müzakereden geçtiğini ifade etti.