İletişim Başkanlığından, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulüne ilişkin açıklama Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ı kabulünde, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail- Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı 10. Zirvesi için Kazakistan'ın başkenti Astana'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Başbakanı Orban'ı kabulüne ilişkin açıklama yaptı.

Kabulde, Türkiye-Macaristan ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler ile İsrail- Filistin çatışmalarının son durumunun ele alındığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, uluslararası toplumun Filistin'deki insan hakları ihlallerini durdurmak için etkin adımlar atmasının zorunlu olduğunu ve Türkiye'nin barışçıl çabalarının sürdüğünü ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel barış ve bölgenin huzuru için hem insani yardımların önünün açılması hem de geç kalınmadan tüm ilgili aktörlerin katılımıyla İsrail-Filistin sorununa çözüm için garantörlük mekanizması oluşturulmasının yararlı olacağını belirtti."