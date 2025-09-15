İletişim Başkanlığından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un görüşmesine ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesinde, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini ve Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Olağanüstü Zirvesi için bulunduğu Katar'da Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre görüşmede, Türkiye ile Somali ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsrail'in hedef aldığı Gazze'de insani durumun ağırlaştığını, Filistin'e yardımların kesintisiz erişimi için uluslararası toplumun sesini yükseltmesi gerektiğini, Türkiye'nin ilk günden itibaren Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Bu süreçte İsrail'e yönelik yaptırımların artırılmasının önemli olduğunu belirten Erdoğan, özellikle ekonomik alanda atılacak adımların sonuç verebileceğini ifade etti.

Türkiye-Somali arasındaki işbirliğinin her geçen gün ileriye taşındığını kaydeden Erdoğan, Türkiye'nin Somali'ye verdiği desteğin artarak süreceğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Halit Yerebakan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.