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Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev Türkiye'ye hoş geldi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından karşılama mesajı hazırlandı. Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek, stratejik işbirliği konseyi toplantısı düzenlenecek ve anlaşmalar imzalanacak. Ayrıca, Erdoğan Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere dün Türkiye'ye gelen Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev için Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca karşılama mesajı hazırlandı.

Mirziyoyev'in Türkiye ziyareti kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı binasının dijital gösterim ekranından yayımlanan mesajda, Özbekçe "Sayın Cumhurbaşkanı Türkiye'ye hoşgeldiniz" ifadeleri yer aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, bugün temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılayacak.

İkili görüşmenin ardından Türkiye-Özbekistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 3. Toplantısı düzenlenecek. İki ülke arasında bugün

yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan ve Mirziyoyev ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mirziyoyev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan Türkiye Diplomasi Politika Güncel Haberler

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