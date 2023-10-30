İletişim Başkanlığı’nın derlediği verilere göre IŞİD’in kurulduğu 2014 yılından 2023 yılına kadar, IŞİD’le bağlantılı olduğu gerekçesiyle 19 bin 317 kişi gözaltına alındı, yaklaşık dörtte biri yanı 5 bin 471’i tutuklandı ve sadece onda birin yani 1200’ü hüküm giydi. Başkanlık, IŞİD’e karşı cezaevlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 550 vaiz görevlendirildiğini de açıkladı.

İletişim Başkanlığı'nın 'Türkiye'nin Terörizmle Mücadelesi' Kitabı: Işid Üyeliği İddiasıyla Gözaltına Alınanların Dörtte Biri Tutuklandı, Onda Biri...

TAMER ARDA ERŞİN

İletişim Başkanlığı'nın derlediği verilere göre IŞİD'in kurulduğu 2014 yılından 2023 yılına kadar, IŞİD'le bağlantılı olduğu gerekçesiyle 19 bin 317 kişi gözaltına alındı, yaklaşık dörtte biri yanı 5 bin 471'i tutuklandı ve sadece onda birin yani 1200'ü hüküm giydi. Başkanlık, IŞİD'e karşı cezaevlerinde Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı 550 vaiz görevlendirildiğini de açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın hazırladığı, " Türkiye'nin Terörizm Mücadelesi" isimli kitapta, IŞİD'e yönelik yapılan operasyonlara yönelik veriler yayınlandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı verilerine göre; IŞİD'in kurulduğu 2014 yılından 2023 yılına kadar, "IŞİD'le bağlantılı olduğu" iddiasıyla 19 bin 317 kişi gözaltına alındı ve bunlardan dörtte biri yani 5 bin 471'i tutuklandı. 1200'ü ise hüküm giydi. Tutuklananlar arasında 49 farklı ülke vatandaşı bulunuyor. Tutuklananların 2 bin 429'u Türk, 1408'i Suriye, 883'ü Irak, 191'i Rusya ve 46'sı Azerbaycan vatandaşı.

IŞİD'e yönelik jandarma bölgesinde yapılan operasyonların verileri ise şöyle aktarıldı:

"Jandarma bölgesinde ise 2 bin 126'sı yabancı uyruklu, 1438'i Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere toplam 3 bin 564 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. Bunlardan, 1082'si (779 yabancı tutuklu) tutuklanmış, 2 bin 482'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Tutuklananlar arasında 303 Türkiye, 474 Suriye, 50 Irak, 58 Rusya, 36 Çin ve 17 Tacikistan vatandaşı bulunmaktadır."

7 BİN 600'DEN FAZLA IŞİD "SAVAŞÇISI" SINIR DIŞI EDİLDİ

İletişim Başkanlığı sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçı verilerini ise "Yabancı Terörist Savaşçılarla (YTS) bağlantılı faaliyette bulunduğundan şüphelenilen yabancı ülke vatandaşı 7 bin 600'den fazla kişi sınır dışı edilmiştir… 2023 yılına kadar; ülkemize giriş yapmak isteyen yaklaşık 48 bin yabancı şüpheli şahıs kontrol edilmiş, bunlardan 27 bin 582'si özel mülakata tabi tutulmuş, 12 bin 833'ü hakkında ise geri gönderme/sınır dışı işlemleri uygulanmıştır" diye açıkladı.

IŞİD'e yönelik yıllar itibariyle düzenlenen operasyonlar ile İletişim Başkanlığı'nın kitabında "DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 2014'te 123, 2015'te 496, 2016'da 740, 2017'de 1045, 2018'de 963, 2019'da 1.165, 2020'de 937, 2021'de 915, 2022'de 1314 operasyon gerçekleştirilmiştir. Jandarma bölgesinde; DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 2014'te 1, 2015'te 135, 2016'da 191, 2017'de 189, 2018'de 172, 2019'da 168, 2020'de 169, 2021'de 286, 2022'de 142 operasyon gerçekleştirilmiştir" diye anlatıldı.

Kitapta, IŞİD'in kurulduğu 2014 yılından bugüne Türkiye'de 21 saldırı düzenlendiği kaydedilerek, "İlk saldırıda Niğde'de güvenlik güçleri hedef alınmıştır. Bu saldırıyı Irak/Musul'da rehin alma/insan kaçırma tarzında diğer saldırılar takip etmiştir. Bu 21 saldırıdan 5'i İstanbul'da ve 4'ü Gaziantep'te gerçekleştirilmiştir. Bu saldırıların 8'inde intihar bombacıları kendilerini patlatmış olup, 2'sinde bomba yüklü araç, 1'inde de el bombası kullanılmıştır. Ülkemizdeki DEAŞ (IŞİD) saldırılarının 12'sinde bomba kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu anlamda diğer saldırı yöntemlerini ülkemizde ağırlıklı olarak tercih etmediği görülmektedir" denildi.

IŞİD SALDIRILARINDA 308 YURTTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

IŞİD'in Türkiye'deki saldırılarında, güvenlik güçleri de dahil 308 yurttaş yaşamını yitirdi ve 1167 yurttaş yaralandı. Kitapta IŞİD katliamlarına ilişkin şu veriler paylaşıldı:

". IŞİD, 7 canlı bomba saldırıları düzenledi. 3 güvenlik gücü, 249 sivil yaşamını yitirdi. 802 sivil yaralandı.

. Bir bombalı araçlı saldırı yaptı, 3 güvenlik gücü hayatını kaybetti, 27 güvenlik gücü, 7 sivil yaralandı.

. 3 bombalı saldırı düzenledi, 4 güvenlik gücü ve 4 de sivil öldü, 27 güvenlik gücü ve 222 sivil yaralandı.

. 4 silahlı saldırı düzenledi, 6 güvenlik gücü ve 39 sivil yaşamını yitirdi, 14 güvenlik gücü ve 84 sivil yaralandı.

. 5 adam kaçırma ve infaz saldırısı yaptı, 2 güvenlik gücü ve 1 sivil yaşamanı yitirdi.

. 2016 Ocak ve Mayıs ayları arasında, yaklaşık 20 adet havan/füze saldırısında, Kilis yaklaşık 60 kez hedef alınmış ve 19 kişi hayatını kaybetti, 70 kişi yaralandı."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın derlediği verilere göre, IŞİD'in en çok saldırı düzenlediği ülke Türkiye oldu. Kitapta şunlar kaydedildi:

"DEAŞ terör örgütü, 15 farklı ülkede kamuoyunda sansasyonel etki yaratan 24 terör saldırısı gerçekleştirmiştir. Fransa, Birleşik Krallık ve Tunus sınırları içerisinde gerçekleşen 3 saldırı ile DEAŞ'ın Türkiye'den sonra en çok saldırdığı ülkeler olmuşlardır. Bu saldırılarda toplam can kaybı 829 iken, Fransa 214 vatandaşının ölümüyle en çok can kaybı veren ülke olmuştur."

550 VAİZ CEZAEVLERİNDE GÖREVLENDİRİLDİ

İletişim Başkanlığı, IŞİD'e karşı cezaevlerinde 550 vaizin görev yaptığını ise "Diyanet İşleri Başkanlığı, dini karşı söylemin üretilmesi ve yayılması konusunda kilit konumda bulunan bir kurum olarak DEAŞ ile mücadelede etkili bir konumdadır. Diyanet İşleri Başkanlığı, radikalleşmenin arttığı ve kendini yeniden ürettiği hapishanelerde, dini karşı söylemin üretilmesi ve yayılması konusunda görev yapmak üzere 550 vaiz görevlendirmiştir" diye açıkladı.