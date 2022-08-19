İletişim Başkanlığı'ndan 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabı

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü'nde ' Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' başlıklı kitap yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ön sözünü kaleme aldığı eserde; Türkiye'nin dış politika, insani yardım politikaları, dış yardım türleri gibi başlıklar yer aldı.

İletişim Başkanlığı'nca yayımlanan ' Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi' kitabında; Türkiye'nin TİKA başta olmak üzere Türk Kızılay, AFAD ve Türk Diyanet Vakfı gibi kurumlar marifetiyle yaptığı uluslararası yardımlar anlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kitabın takdiminde; dünya genelinde yaşanan çatışmalar, savaşlar, adaletsizlikler, eşitsizlikler, terörizm, salgın, iklim değişikliği, göç ve ırkçılık gibi sorunların derin insani krizlere neden olduğunu belirtti.

İletişim Başkanı Altun da kitaba ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Başkanlığımız tarafından hazırlanan 'Türkiye'nin Dost Eli: İnsani Diplomasi kitabının ülkemizin insani ve diplomatik boyutta yürüttüğü insani yardım çabaları konusunda farkındalığı artıracağını inanıyorum. Hayırlı olmasını dilerim" dedi.