İletişim Başkanlığı'ndan Akaryakıt İddialarına Yanıt

İletişim Başkanlığı'ndan Akaryakıt İddialarına Yanıt
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İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, akaryakıt istasyonlarıyla ilgili kişiye özel kanun yapıldığı iddiasının asılsız olduğunu duyurdu. Yeni bir düzenlemenin olmadığı vurgulandı.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "'Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili kişiye özel kanun yapıldı' iddiası doğru değildir. İddianın aksine kişiye özel bir uygulama söz konusu olmamasının yanı sıra, yeni bir düzenleme de hayata geçirilmemiştir" açıklamasını yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "'Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili kişiye özel kanun yapıldı' iddiası doğru değildir. İddianın aksine kişiye özel bir uygulama söz konusu olmamasının yanı sıra, yeni bir düzenleme de hayata geçirilmemiştir. Durum, geçmişte de var olan yetkilerin TBMM tarafından onaylanarak kanun haline getirilmesinden ibarettir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 2011 yılından itibaren akaryakıt istasyonu planı yapma yetkisine sahiptir. Ancak Anayasa Mahkemesi, bu yetki ile birlikte Bakanlığı ilgilendiren birçok yetkinin kararname yerine kanunla düzenlenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal kararı vermiştir. Bu nedenle söz konusu yetkiler, TBMM'de onaylanarak İmar Kanunu'na eklenmiştir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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