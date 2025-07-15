15 Temmuz Medya Programı'na 41 ülkeden 120 yabancı basın mensubu katıldı

CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanlığı Uluslararası Medya Koordinatörlüğü tarafından, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen '15 Temmuz Medya Programı'na 81 ilden 81 gazeteci ile 41 ülkeden davet edilen 120 yabancı basın mensubu katıldı.

14-18 Temmuz tarihlerini kapsayan programın Ankara ayağında basın mensupları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Müzesini ziyaret etti. Müze Müdürü Ali Haydar Atalar, darbe girişimine yönelik gazetecilere bilgi verdi. Basın mensupları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de düzenlenen anma törenini de izledi. Ardından Meclis'te 15 Temmuz darbe girişiminde hasar gören bölümleri gezdiler. Gazeteciler, Medya Programı kapsamında yarın İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenecek '15 Temmuz Hafıza, Adalet ve Gelecek' paneline katılacak. İstanbul bölümünde ise Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve İstanbul Valiliği ziyareti gerçekleştirilecek, çeşitli bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.

FETÖ İLE MÜCADELE ANLATILACAK

Medya Programı kapsamında; şehitlerin hatırası yad edilerek, Türkiye'nin darbe girişimi karşısındaki ortak iradesi vurgulanacak. Uluslararası medya temsilcilerine yönelik ise 15 Temmuz öncesi ve sonrasındaki FETÖ ile mücadelenin tüm yönleriyle aktarılması amaçlanıyor. Bu çerçevede yalnızca bir darbe girişiminin değil, aynı zamanda halkın geleceğine sahip çıkma iradesinin nasıl sergilendiği dünya kamuoyuna aktarılması hedefleniyor.

Programa 81 ilden gazetecilerin yanı sıra Macaristan, İsveç, Birleşik Krallık, ABD, Sırbistan, Güney Kore, Azerbaycan, Türkmenistan, Senegal, Etiyopya, Nijerya, Kamerun, Kırgızistan, Malezya, Kuzey Makedonya, Yunanistan, Kazakistan, Fransa, İsviçre, Almanya, Uganda, Kenya, Gürcistan, Bulgaristan, Avusturya, Burundi, Gambiya, Gana, Tanzanya, Bosna Hersek, Rusya, Özbekistan, Fas, Güney Afrika, Suudi Arabistan, Katar, Moritanya, Tunus, Lübnan, Kuveyt ve KKTC'den medya mensupları katıldı.