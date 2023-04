İletişim Başkanlığı heyeti New York'taki Türk basınına ABD temaslarını değerlendirdi

NEW ABD'nin başkenti Washington ve New York'ta bir dizi görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ekibi, Türkiye'de asrın felaketi olarak adlandırılan depremler ve insani diplomasi çerçevesinde gerçekleşen temaslarını New York'ta Türk basınına değerlendirdi.