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İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te...

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İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştı.

İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştı

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan Yunanistan Selanik Güncel Haberler

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