İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te...
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İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştı.
İletişim Başkanlığı: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısının sonbaharda Selanik'te düzenlenmesi konusunda anlaştı
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Güncel